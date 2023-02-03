جدة - نرمين السيد - وشارك فى الندوة محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، وأحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لموقع وجريدة اليوم السابع، وأدارها أحمد ناجى قمحة، وذلك فى قاعة الصالون الثقافى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرض الكتاب.. ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية» بحضور محمود بسيونى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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