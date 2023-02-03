حياة كريمة فى المنيا.. خلية نحل لا تنام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أهم أعمال مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة المنيا: وشهدت محافظة المنيا تطوير 192 قرية و757 فى 5 مراكز، إلى جانب إقامة 28 مشروعا فى قرية المعصرة. جاء ذلك إلى جانب الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعى والوحدة البيطرية ومركز الشباب، وتطوير المدارس وأعمال التشجير ودهان البلدورات.

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