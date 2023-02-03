المركز العربى للأبحاث: 60.9% من المصريين يثقون فى مؤثرى السوشيال ميديا

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وعلى الرغم من الانتقادات التى تواجه لهم، لا يخفى على أحد أن المؤثرين باتوا عناصر جذب يتم اللجوء إليهم فى مختلف المجالات، سواء فى القضايا الإنسانية أو فى الموضة أو فى مختلف المجالات لأسباب إعلانية تسويقية. وهناك أرقام هائلة من المتابعين، وتزايد فى أعداد المؤثرين، مما جعلهم برزوا كبدائل فاعلة تترك أثرا واضحا لدى الناس.
ومؤخرا أجرى المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، استطلاع لرأى المواطنين فى 14 بلدًا عربيًّا، هى: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، على حجم عينة بلغ 33300 مستجيب ومستجيبة.
وجاء الاستطلاع بهدف الوقوف على اتجاهات الرأى العام العربى نحو مدى الثقة فى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن 51.7% من المواطنين فى 14 دولة عربية أنهم يثقون فى المعلومات التى ينشرها المؤثرون الذين يتابعونهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول التى تثق فى المؤثرين بنسبة 60.9%.
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