بأفكار ترويجية.. دور النشر تسعى لجذب زوار معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك وسط الإقبال الهائل من جمهور المعرض للاستفادة من يوم الإجازة الأسبوعية "الجمعة" فى الحضور للمعرض والاستمتاع بأجوائه وفعالياته الثقافية والفنية والترفيهية.

وفى هذا الإطار، قام أحد الدور بالترويج لإحدى مجموعاتها القصصية الهادفة إلى تصوير حياة المصرى القديم، بالإعلان عن مسابقة لهواة ومحترفى الرسم للمشاركة فى رسم القصص لوضعها ضمن النسخة الورقية فى الطبعات القادمة أو مستقبلا كفيلم جرافيك على منصات التواصل الاجتماعى، كما ألبست فتاة صغيرة ملابس فرعونية وأوقفتها على مدخل الجناح لتعريف ودعوة الزوار للمشاركة.

ووضع دار نشر آخر بوضع "كرسى المكتبة" فى مدخل بلازا 1 ليتمكن الزوار من الجلوس عليه والتقاط صورة وسط الكتب، ثم تحميلها على هاشتاج صورتك فى المعرض للحصول على إصدارات مجانية من الدار أو قسائم شراء أو الفوز بالكرسى.

وكان من أجمل المفاجئات لزوار المعرض، بل وأكثرها جذبا، احتفال دار نشر بإصدارات جديدة لأديب نوبل "نجيب محفوظ" عبر حقائب دعائية تحمل صورته الشهيرة بالنظارة متأبطا كتبه وجرائده، وكذا لوحات تحمل صورته وعناوين كثيرة من كتبه.

وتسعى جميع دور النشر الخاصة والقومية إلى الاغتنام والنهل مما يتيحه هذا العرس الثقافى "معرض الكتاب" من فرص ربحية وترويجية وثقافية، وذلك حيث شهدت الدورة الحالية 54 إقبالا غير مسبوق.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المعرض فى دورته 54 تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ، نفكر، نبدع" يوم 6 فبراير الجارى.