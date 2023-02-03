محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى (صور)

جدة - نرمين السيد - شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو، بشارع أحمد عرابى، والبراجيل، ومحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل. وتابع المحافظ، جهود رفع وتحسين مستوى النظافة بالطرق، مشددا على تكثيف حملات النظافة والتجريد مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة، لتسهيل حركة سير المواطنين، مع عدم السماح بالتعدى على الطريق العام للمنشآت التجارية، والمحال ومعارض السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. رافق محافظ الجيزة، خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.

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