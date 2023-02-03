جدة - نرمين السيد - وشاركت فى العروض على مسرح "بلازا 1" الليلة الكبيرة "مسرح العرائس"، وفرقة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والأراجوز التابع لصندوق التنمية الثقافة. أما على "بلازا 2" شارك الأراجوز التابع للمركز القومى لثقافة الطفل وفرقة "أنغام الشباب" التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية وفرقة "بيت العود" التابعة لصندوق التنمية الثقافية. وانطلقت فعاليات المعرض فى دورته 54 تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاعل كبير من زوار معرض الكتاب مع العروض على مسرحى «بلازا 1 و2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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