تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز -فى بيان اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و586 طنا تشمل: 500 طن يوريا و4 آلاف و736 طن أسمنت وألفين و300 طن رمل و4 آلاف و50 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و107 أطنان تشمل: 9 آلاف و405 أطنان طن قمح و5 آلاف و678 طن ابلاكاش و67 طن كسب عباد وألف و312 طن حديد و645 طن خشب زان.

وأضافت: بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 163 حاوية مكافئة وبلغ عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 766 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49 ألفا و532 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 105 آلاف و139 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2632 طن قمح، متوجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضى، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 4123 شاحنة.