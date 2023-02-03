التعليم: لا صحة لجدول امتحانات الثانوية العامة المنشور على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة - فى تصريح، مساء اليوم الجمعة - إن الوزير الدكتور رضا حجازى أكد، أمس، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، خلال شهر مارس المقبل.

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