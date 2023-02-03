تنطلق قريبا.. تردد قناة الوثائقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يتم إطلاقها رسميا فى مايو 2023.
كما أعلنت تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.
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