ختام الدورة التدريبية لتثقيف سيدات قرية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - شهدت قرية قومسيون شرق التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ختام دورة تدريبية للتثقيف المالى، وذلك فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، برعاية محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين.





وقالت مقررة فرع المجلس القومى بكفر الشيخ الدكتورة أمانى شاكر - فى بيان، اليوم الجمعة - إن الدورة استمرت 5 أيام، واستهدفت 35 سيدة من قرية قومسيون شرق، لتمكينهن اقتصاديا، موضحة أن فرع المجلس نظم 20 دورة بقرى مركز مطوبس.

وأضافت أن الدورة التدريبية تهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتشتمل الدورة على تدريس الدليل التدريبى "التعامل الرشيد مع أموالى"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وتابعت أن الدورة تتضمن عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر، وخدمات التأمين.