وقالت مقررة فرع المجلس القومى بكفر الشيخ الدكتورة أمانى شاكر - فى بيان، اليوم الجمعة - إن الدورة استمرت 5 أيام، واستهدفت 35 سيدة من قرية قومسيون شرق، لتمكينهن اقتصاديا، موضحة أن فرع المجلس نظم 20 دورة بقرى مركز مطوبس.
وأضافت أن الدورة التدريبية تهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتشتمل الدورة على تدريس الدليل التدريبى "التعامل الرشيد مع أموالى"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وتابعت أن الدورة تتضمن عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر، وخدمات التأمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام الدورة التدريبية لتثقيف سيدات قرية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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