«معلومات الوزراء» ينشر صورة لميدان التحرير وقصر العينى بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس لوزراء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، صورة لميدان التحرير ومجمع التحرير ومدخل شارع قصر العينى بالذكاء الاصطناعى.





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