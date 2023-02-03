بعد النجاح الكبير للحلقة الأولى.. حلقة جديدة من "آدم شو" على شبكة تليفزيون الحياة الليلة في العاشرة مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 فبراير 2023 06:24 مساءً -

تذاع، الليلة، ثاني حلقات برنامج "آدم شو" للفنان أحمد آدم، على شبكة تليفزيون الحياة، بعد النجاح الكبير للحلقة الأولى.

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية.

ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية.

ويمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.