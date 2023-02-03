استئناف حركة الملاحة فى بحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة كفر الشيخ- فى بيان، اليوم الجمعة- أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، تلقت إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها 3 أيام، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.
وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبى للطقس تصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرضت المحافظة لمدة 3 أيام لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وسقوط الأمطار.
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