استئناف حركة الملاحة فى بحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة كفر الشيخ- فى بيان، اليوم الجمعة- أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، تلقت إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها 3 أيام، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبى للطقس تصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرضت المحافظة لمدة 3 أيام لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وسقوط الأمطار.