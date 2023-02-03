البابا تواضروس يستقبل وفد اتحاد الكتاب العرب

جدة - نرمين السيد - وألقى قداسة البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحى والاجتماعى وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورا تذكارية.