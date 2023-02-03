افتتاح مسجد زمزم بمدينة الإسماعيلية بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية محمد أنيس، مسجد زمزم بمنطقة "الشيخ زايد"، بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.





جاء ذلك بحضور الشيخ سيد عطية مدير عام الإدارات، بمديرية الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من شيوخ الأوقاف والدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، ومحمد صابر رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه السكرتير العام للمحافظة - فى بيان اليوم الجمعة - الشكر لكل من شارك وساهم فى بناء وإعمار بيوت الله.

وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية هى عنصر مهم من مقومات التنمية وتلعب دورا بارزا فى استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

يذكر أن المسجد أقيم على مساحة 850 م2 ويضم صحن المسجد على مساحة تقدر بنحو 750 م2 ومصلى للسيدات على مساحة 100 م2، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لدورات المياه.