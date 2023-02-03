وزير الكهرباء يبحث مع نظيرته السنغالية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع عائشة صوفى غلاديما وزيرة الطاقة السنغالية لمناقشة أوجه التعاون المستقبلى وآلية مشاركة القطاع الخاص.





استعرض شاكرعلى هامش القمة الثانية للاتحاد الإفريقى بـ "داكار"، ما اكتمل من إجراءات لتخطى التحديات التى واجهت مصر فى قطاع الكهرباء ودعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى لأهميته فى مجالات التنموية المختلفة. وأشار الوزير إلى الآليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار ودعم مجالات التنمية المختلفة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر. وأكد شاكر على الاهتمام الكبير للتعاون مع الدول الإفريقية والاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم والتعاون مع السنغال ونقل الخبرات. وأشادت الوزيرة إلى النجاحات التى تمت فى مصر والاهتمام الكبير للتنسيق لتبادل الخبرات وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

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