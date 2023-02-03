وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج بحاجة لكيان استثمارى شامل لجميع الفئات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار، وأحد أهم رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد إسهامات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية وتعزيز الاقتصاد المصرى، بحسب بيان لوزارة الهجرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة الهجرة فى تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين فى الخارج، خصوصا من هم لديهم استثمارات فى مصر، من أجل تسهيل عملهم ودخولهم للأسواق المصرية، وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

وأضافت أن اللقاء تناول كذلك مناقشة إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وهى إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتى من الممكن أن تتضمن حصصا فى المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج، وهى التوصية التى حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت أنها سبق وعقدت لقاء افتراضيا مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج، حيث طرحوا أيضا عددا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلا، ومن بينها الاستثمار العقارى، والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وكذلك فى قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

ومن جانبه، أعرب المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية عن انبهاره بما يشاهده من إنجازات للدولة المصرية يوما بعد يوم.

وقال: "مصر الآن تبنى دولة جديدة"، مشددا على أن من صميم واجبه مساندة أبناء وطنه فى هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم بأكمله تحديا كبيرا أثر على الاقتصاد الدولى، لافتا إلى قوة الاقتصاد المصرى وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

وتحدث دوس عن استثماراته فى مصر المقرر لها 25 مليار جنيه مصرى، وقد أنجز منها بعض المناطق اللوجيستية، وكذلك المول التجارى فى طنطا بـ 8 مليارات جنيه وناد رياضى بمعايير عالمية، منوها بأن مول طنطا يعد واحدا من أفضل الأسواق فى منطقة الدلتا.. مضيفا "المواطنون فى محافظات الدلتا يسعون للقدوم إلى القاهرة للتنزه فى المولات التجارية، لذلك فإن مول طنطا يوفر التنزه والتسوق لهؤلاء دون أن يتكبدوا مشقة القدوم إلى القاهرة للاستمتاع".

وأشار دوس إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستية كان مجرد فكرة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 عندما اجتمع مع شركات عربية وأجنبية وحدثهم عن فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، وأن كل الفرص الاستثمارية فى كل القطاعات أصبحت متاحة خصوصا وأن الرئيس يتابع ملف الاستثمار بنفسه، ويوجه دائما بتقديم جميع التسهيلات للشركات الجادة التى تعمل على تحقيق تنمية فى مصر، مؤكدا أنه بعد اللقاء مع الرئيس السيسى، قرر الاستثمار فى مصر وتنفيذ مشروع المنطقة اللوجيستية والمساهمة فى بناء الاقتصاد المصرى.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من أجل التنسيق والتعاون؛ لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج وتحديد مجالات الشركات التى سيتم البدء بها، وموافاة وزارة الهجرة بمعلومات عن رجال الأعمال المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة.

جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجيستية فى طنطا بمحافظة الغربية- الذى أسسه أشرف دوس- يعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، ويتضمن مولا تجاريا على مساحة 135 ألف متر مربع هو الأكبر فى منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، كما يضم المشروع أيضا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة فى مصر، والتى تقدم خدماتها لأول مرة فى منطقة الدلتا، كما يضم المشروع أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بجميع أنواعها بالمنطقة، وناديا رياضيا واجتماعيا بمعايير عالمية، وفندقا يخدم المستثمرين، وقاعة مؤتمرات.

وكانت وزارة الهجرة سبق أن وقعت بروتوكول تعاون مع المهندس أشرف دوس، فى أغسطس 2020، لتوفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج، على إثر التحديات العالمية التى فرضتها جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التى خلفتها.