لا تفريط فى السيادة.. قناة السويس تكذب الشائعات (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ردًا على ماتم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أوضح بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسى والاقتصادى فى إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحى لقناة السويس.

وذكر الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس التعاقدات كافة التى تبرمها الهيئة والتى لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصرى وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وأهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التى تهدف لإثارة البلبة والتشكيك فى واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

وطبقا للبيانات التى أعلنت عنها الهيئة فى إفادتها،أمس، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER_ACME" أحدث سفن الحاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

الأنباء المتضاربة حول القناة ليست المرة الأولى تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى مما دفع الهيئة إلى إصدار بيانات رسمية لكشف الحقيقة وتأكيد عدم صحة ما يُتداول من شائعات، ومن أبرز الشائعات التى انتشرت بشأن قناة السويس:

إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

خلال الفترة الماضية، انتشرت شائعة فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفى لبيع القناة

وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين

مسارات بديلة

ونفى مجلس الوزراء فى وقت سابق، اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة.

تعطل حركة الملاحة

قناة السويس نفت تعطل حركة الملاحة بعد جنوح السفينة "غلورى"، بعد تعرضها للجنوح فى المجرى الملاحى، وقال رئيس هيئة قناة السويس فى بيان صدر خلال وقت سابق، إنَّ فريق الإنقاذ البحرى للهيئة تعامل باحترافية مع العطل الفنى المفاجئ لماكينات سفينة غلورى عند الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال فى رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين.