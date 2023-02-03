«صحة بنى سويف»: الكشف على 1282 حالة فى قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة ببنى سويف على مدى يومى الأربعاء والخميس الماضين بجزيرة أبو صالح مركز ناصر، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، مكونة من 8 عيادات فى 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، والتى وقعت الكشف على 1282 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.





وقال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور محمد يوسف - فى تصريح، اليوم- إن القافلة تضمنت 14 حالة لإجراء تحليل دم، و27 لإجراء تحليل طفيليات، و11 حالة شعة، واستصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتم تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، و32 حالة موجات فوق صوتية. وأضاف يوسف، أن على هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن، وذلك للتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 105 مواطنين.

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