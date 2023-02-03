المستشفيات التعليمية تعقد امتحانات الدبلومة الأولى لقسطرة القلب التداخلية

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية امتحانات الدفعة الأولى للدبلومة الأولى لقسطرة القلب والشرايين التاجية التداخلية، والتى نظمها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة، وذلك فى إطار حرصها الدائم على رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية داخل وحداتها.





وقال أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة إن الدبلومة تهدف لتخريج طبيب مدرب وفق أحدث الأساليب والمعايير العالمية فى استخدام القسطرة القلبية لعلاج أمراض القلب والشرايين التاجية المختلفة، وذلك عن طريق التدريب على أيدى نخبة من أكبر الأساتذة والإستشاريين المتخصصين فى هذا المجال، بما يحقق تطور وتكامل المنظومة الطبية داخل وحدات الهيئة، وتعتبر هذه الدبلومة هى أول دبلومة للقسطرة التداخلية تنظمها الهيئة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية التى يمتد التدريب فيها لعامين دراسيين وذلك لصقل مهارات الدارسين، ويتم التدريب فى معهد القلب القومى ومستشفيات الهيئة تحت إشراف أساتذة معهد القلب وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة والأكاديمية الطبية العسكرية، وتحق للحاصل عليها التسجيل بالنقابة كأخصائى وتعتمد وتوثق بالخارجية.



وأفاد أ. د. هانى الشهيدى مقرر الدبلومة بأنه تم اليوم عقد أول امتحانات الدبلومة والتى يترأسها ا.د عادل أمام وأ. د. أحمد حسنين استشارى القسطرة القلبية بمعهد القلب القومى، وتم إجراء الإمتحانات فى 4 غرف قسطرة، وكل طالب تم اجراء الإمتحان له عن طريق ممتحن داخلى وممتحن خارجى، وتحت إشراف لجنة متابعة جودة التدريب والامتحانات، وتمت العملية فى سهولة ويسر وتنظيم رائع.



وأضاف أن المجلس العلمى للدبلومة يضم قامات وأساتذة هذا المجال بمصر وعلى رأسهم أ. د. عادل امام استشارى القلب العالمى، وعقدت لجنة الامتحان برئاسة ا.د. محمد عبد الهادى عميد معهد القلب القومى، ومقرر التدريب والامتحانات ا.د هانى الشهيدى، ولجنة متابعة جودة التدريب والامتحانات تكونت من ا.د محمد صبحى، ا.د عادل الإتربى، ا.د سامح إميل، والممتحنين الخارجيين ا.د اشرف رضا، ا.د طارق نجيب، ا.د امين فؤاد، ا.د عمرو الحديدى، ا.د سيد فرج، أما الممتحنيين الداخليين ا.د محمد عبد الهادي ا.د ماجد رمسيس، ا.دباسم ظريف، ا.د هشام نصر، ا.د عبد الرحمن حسن، ا.د هشام عمار، ا.د خالد التهامى، ا.د حسام عبد العليم.