«الدوم» يعرض مواهب الغناء في المرحلة الثانية من المسابقة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 فبراير 2023 04:28 مساءً - تعرض، اليوم، الحلقة التاسعة من برنامج اكتشاف المواهب الأكبر «الدوم» الموسم الثانى عبر شاشة قناة dmc الساعة الحادية عشر مساء، وتشهد حلقة اليوم من البرنامج عرض مواهب مسابقة «الغناء» بعد عرض مواهب مسابقتى التمثيل والتقديم التليفزيونى خلال حلقة أمس.

وتتكون لجنة تحكيم المرحلة الثانية فى مسابقة الغناء من النجم حميد الشاعرى، والنجمة أنوشكا، والشاعر الغنائى أمير طعيمة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة تقديم المتسابقين الذى تم اختيارهم فى حلقة الأربعاء عدد من الأغانى، واختيار من سوف يستكمل المراحل القادمة من المسابقة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا فى المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين فى مجالى الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة فى مسابقات متخصصة فى البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين فى كل مجال.

ويذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذى يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح فى إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة فى مجالاتها المختلفة.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، ويعرض أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة الساعة 11 مساء على شاشة dmc.