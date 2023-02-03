«حياة كريمة».. محافظة المنيا تنظم ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادى للمرأة

جدة - نرمين السيد - في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة" وحدة تكافؤ الفرص وادارة التنمية بالمنيا تنظمان ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة بقرية أبيوها بأبو قرقاص





نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول "التمكين الاقتصادى للمرأة" ضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية ابيوها، بمركز أبو قرقاص.

وذلك فى ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة من أسامة القاضى محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وتعميم تجربتى محافظتى أسوان ودمياط "مدينة خالية من العنف ضد النساء"، الحائزتين على جائزة اليونسكو عام 2022.

تأتى الندوة فى إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإدارتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، وعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية بالمحافظة، وبحضور تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وفاطمة الزهراء على، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ووفاء فداوى مدير إدارة التنمية بالمحافظة، وممثلى المجلس القومى للمرأة، وإدارة المرأة والطفل بمركز أبو قرقاص، وممثلى الوحدة المحلية، وعدد من الجهات المعنية.

من جانبها أوضحت، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم تناول العديد من القضايا الهامة، ومنها، (شرح للخدمات المقدمة من خلال المجلس القومى للمرأة، والخط الساخن 15115، ودور إدارة التنمية بالمحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية، فى توفير حياة كريمة للمرأة بتنفيذ مشروعات صغيرة، ولخلق فرص عمل لهم ولذويهم تساعد على المعيشة والاعتماد على النفس تبدأ هذه المشروعات المتناهية من 10 آلاف إلى 60 ألف بدون فوائد ويوجد فترة سماح 3 شهور ولا يوجد تعاملات مع البنوك بل مع الصندوق مباشرة، وترويج منتجاتهم وتسويقها وتقديم كافة متطلباتهم وتنفيذ مشاريع متنوعة بكافة المجالات سواء تسويقى او خدمى أو حرفى أو تسمين وآلات زراعية ومنتجات يدوية وسجاد ومشروعات صديقة للبيئة.

حيث بلغت نسبة السيدات الحاصلات على مشروعات منفذة وقائمة من 2012/7 وحتى 2022/10 حوالى 541 مشروع بمبلغ خمسة مليون وثمانية وعشرون الف جنيه ويوجد قيد الوزارة مشاريع تحت الدراسة.