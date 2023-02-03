صحة دمياط: الكشف على 1369 مواطنا ضمن قافلة طبية بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بمحافظة دمياط أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1369 مواطنا ضمن القافلة الطبية المجانية التى نفذتها المديرية بعزبة عرب السلايمة بالوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال اليومين الماضيين.





وقال عبد الجواد فى بيان اليوم الجمعة، إن القافلة ضمت كل التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان وذلك فى أطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأشار مدير مديرية الصحة بمحافظة دمياط إلى أنه تم تحويل 33 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لست حالات فضلا عن إجراء 945 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 16 حالة والسونار على 35 حالة.

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