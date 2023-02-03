«حياة كريمة».. أنشطة وقوافل ضمن مبادرة «أنت الحياة» فى الغربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" المحطة الرابعة من مبادرة "أنت الحياة" بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك فى الفترة من الأول من فبراير حتى 6 فبراير الجارى، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار.





وتتضمن فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات المرأة المصرية، فضلًا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

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