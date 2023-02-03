البابا تواضروس يستقبل لجنة «الحوار الأرثوذكسى الشرقى - الكاثوليكى»

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، صباح اليوم، أعضاء اللجنة الدولية التاسعة عشرة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتى تستضيفها الكنيسة حاليًّا.





وألقى الراهب البندكتينى الأب كولومبا ستوارد المُنتدب من جانب الكنيسة الكاثوليكية كلمة شكر وتقدير لقداسة البابا، ثم ألقى قداسته كلمة ترحيب، وفى الختام تم تبادل الهدايا، والتقطوا صورة تذكارية. ومن المقرر أن تستضيف روما اللجنة الدولية رقم 20 العام المقبل.

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