غدا.. العالم يحتفى باليوم الدولى للأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - تحتفى جميع دول العالم غدًا السبت، باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، الذى يوافق الرابع من فبراير من كل عام، ذكرى توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة أبوظبى التاريخية للأخوة الإنسانية، برعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.





ومن المقرر أن تشهد العديد من المناطق حول العالم غدًا احتفالات بهذه المناسبة؛ حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثانى والعشرين من ديسمبر 2020 بالإجماع اعتماد يوم 4 فبراير ذكرى توقيع الوثيقة يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية.

وينظم مجلس حكماء المسلمين وفروعه المختلفة حول العالم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة؛ منها: تنظيم عددٍ من الندوات والفعاليات التى تعزز من قيم التعايش الإنسانى، بالإضافة إلى تنظيم القمة العالمية للتسامح بالتعاون بين وزارة التعايش والتسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من قيادات وزعماء الأديان وكبار المفكرين والمثقفين حول العالم، وذلك خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجارى.

كما يتم غدًا تكريم الفائزين بجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية لعام 2023؛ التى تعد إحدى ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية، وتحتفى بالأشخاص والمؤسسات التى تعمل على ترسيخ السلام والعيش المشترك، وبناء جسور التواصل الثقافى والإنسانى، وطرح مبادرات عملية ناجحة ومؤثرة لتعزيز الأخوة والتعايش الإنسانى.

وبهذه المناسبة يدعو مجلس حكماء المسلمين جميعَ شعوب العالم للاحتفاء باليوم الدولى للأخوة الإنسانية من خلال التطبيق العملى للقيم الإنسانية السامية التى نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، ومن أبرزها قيم الخير والعدل والمحبة والسلام والتعايش المشترك.