محافظ الغربية: تنفيذ 1803 مشروعات بتمويل 228 مليون جنيه بالمحلة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب (مشروعك) بمدينة المحلة الكبرى نفذ 1803 مشروعات بتمويل بلغ 28 مليونا و 793 ألف جنيه ووفر 1977 فرصة عمل للشباب بالمحلة الكبرى.





وأوضح رحمى - فى تصريح اليوم الجمعة - أن المشروع يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الإطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن تمويل المشروعات يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.