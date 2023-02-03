الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ 10 آلاف مواطن

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة- أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل المتخصصة بها شملت «البحيرة، وأسيوط، والمنيا، وقنا، وبنى سويف، ومطروح، والأقصر، وسوهاج».

ونوه عبدالغفار، إلى أن القوافل وفرت النظارات الطبية بالمجان لـ 3 آلاف و399 مواطنا، لافتا إلى تنفيذ برنامج مكافحة التراكوما بمحافظتى ببنى سويف، والمنيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى تزويد مستشفيات رمد سوهاج، وطهطا وبلقاس، بأجهزة «فاكو» لسرعة إنهاء قوائم الانتظار، منوهاً إلى أن مستشفيى رمد سوهاج وطهطا، يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجهما فى منظومة قوائم الانتظار.

وأضاف حسنين، أنه تم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، لزيادة أعداد لجان الإعاقة البصرية الخاصة بمنظومة الخدمات المتكاملة، تيسيرا على المواطنين، حيث تتوافر اللجان فى 18 مستشفى بمختلف المحافظات.