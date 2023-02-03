طلاب كلية الشرطة يزورون المعهد القومى للأورام

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد مدير المعهد القومى للأورام وفريق العمل بالمستشفى، حيث التقى طلبة وطالبات الكلية بالأطفال المرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية التى أظهرت البهجة والسرور، كما حرص عدد من ضباط وضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة على التبرع بالدم لصالح مرضى المعهد.

من جانبهم، توجه القائمون على إدارة المعهد بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابى ومعنوى فعال فى نفوس الأطفال المرضى، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة فى كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والخدمية.

وفى ختام الزيارة تم التقاط الصور التذكارية التى تضم وفد كلية الشرطة مع الأطفال المرضى بمعهد الأورام.