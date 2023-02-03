هيئة الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية هدف استراتيجى للدولة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحى الشامل، جناح مصر بمعرض الصحة العربى، والذى يضم عددا من الشركات المصرية ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية، والمقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023، بمركز دبى التجارى العالمى.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال تفقده جناح مصر بآراب هيلث، دعم هيئة الرعاية الصحية للأجهزة والمستلزمات الطبية مصرية الصنع لما أثبتته من كفاءة وجودة عالمية، وكذلك الأدوية لما أثبتته من فاعلية وسلامة وأمان على صحة المرضى.

وأشار السبكى، إلى أن توطين الصناعات الطبية هدف استراتيجى للقيادة السياسية بالدولة المصرية فى سبيل دعم قطاع الرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات للمواطن المصرى، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة فى الاستثمار الصناعى، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية فى مصر بمجال الرعاية الصحية.

وتابع السبكى: "أن الشركات المصرية، وعلى رأسها الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما) حازت على ثقة السوق الإقليمى والأوروبى، نظرا للخبرات والقدرات والتقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة التى ترتكز عليها الشركات فى تطوير خدماتها ومنتجاتها لكسب ثقة العملاء، والتى حققت مكانة كبيرة لتلك الشركات، وتعزيز ريادتها عالميا.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكى، فى فعاليات "آراب هيلث 2023"، حيث يستضيف الحدث رؤساء هيئات الصحة وصناع القرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وتشارك مصر بجناح ضمن الأجنحة الوطنية لبعض الدول المشاركة بمعرض الصحة العربى، وحيث ينعقد آراب هيلث هذا العام بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص فى الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.