وزير القوى العاملة: حريصون على ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل

جدة - نرمين السيد - يبدأ "الوزير" نشاطه بافتتاح مؤتمر عمالى عربى كبير ينظمه الاتحاد العربى لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية، عضو الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الذى يضم فى عضويته اتحادات نقابية عربية تُمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربى، والذى سَيُلقى الوزير شحاتة فيه كلمة عن أهمية العمل العربى المشترك فى ملف العمل، والتمسك بشعار النقابات العربية "قوتنا فى وحدتنا"، وحرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوار بين طرفى العملية الانتاجية.

وينعقد المؤتمر العمالى بدعوة من النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر، وتشمل جولة "الوزير" أيضاً افتتاح الملتقى الثانى للسلامة والصحة المهنية، ومؤتمر لتسليم عقود عمل للشباب، ولذوى الهمم، وتقديم وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة، وجوائز لأوائل خريجى وحدة التدريب المتنقلة "بالمحافظة" لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر "حياة كريمة" لهم، وكذلك تفّقُد "مكتب عمل" و"وحدة التدريب" بعاصمة المحافظة الغردقة.

زيارة وزير القوى العاملة تأتى فى إطار جولات "الوزير" فى عدد من مواقع العمل والإنتاج داخل المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات "الوزارة" على أرض الواقع لا سيما وأن هناك ملفات عديدة أصبحت محل اهتمام وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة ملفات: "ذوى الهمم" و"العمالة غير المنتظمة " و"السلامة والصحة المهنية" وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ويشار أيضا بحسب البيان إلى حرص "الوزارة" على ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" وتحقيق التوزان والعدالة فى حقوق وواجبات كل طرف منهم.

وقال هارون عبدالعزيز مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، أن هذه المحافظة من المحافظات الاستراتيجية ولها دور محورى فى التنمية، وتشتهر بالسياحة واستخراج المعادن، وبها منجم ذهب السكرى، وتنتج 75% من الغاز والبترول، كما أنها تضم 435 منشأة صناعية وسياحية وتجارية ويعمل بها 63 ألف و621 عاملا، موضحاً أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة بسرعة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم وإدماجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.