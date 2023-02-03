جدة - نرمين السيد - قالت الباحثة أسماء نتعى أول فتاة من ذوى البصيرة تناقش رسالة ماجستير بجامعة مطروح، إنّها استغرقت 3 أشهر من أجل اختيار عنوان الرسالة، موضحةً: «كنت أريد عنوانا نابعا من ذهنى وفكرت كثيرا فى اختيار العنوان، دائما ما أتابع مؤتمرات ومؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى عام 2018 أعلن رئيس الجمهورية أنّ هذه السنة ستكون عام ذوى الهمم».





وأضافت نتعى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بدمج ذوى القدرات والهمم وعدم استخدام مصطلح ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم دمجهم منذ مرحلة رياض الأطفال فى المدارس. وتابعت: «كنت أفكر كثيرا فى الأطفال ذوى الهمم وكيف سيتعاملون مع الطلاب الآخرين، وكيف سيستفيدون من الدراسة، وفكرت فى التعامل مع هذه الإشكالية، فى محافظة مطروح يبدأ الطالب مرحلة الدمج من الإعدادية، لكنه يدرس فى مدرسة نور بالابتدائية، ولكن هناك مشكلات منها عدم معرفة المعلم بالادوات التى يستخدمها مثل طريقة برايل، رغم أن الطفل فى مرحلة رياض الأطفال يحتاج إلى هذا الامر حتى يتعلم القراءة، لذلك قررت أن يكون موضوعى هو تنمية القراءة والكتابة عند المعلمين والمعلمات بالطفولة المبكرة عن طريق برنامج قائم على التفكير فوق المعرفى». وأشارت، إلى أنها عملت معلمة لفصول النور للمكفوفين، وأرادت تسجيل رسالة الماجستير ليكون موضوعها خاصا بما مرت به وما يمر به ويعانيه الطلاب، مشددةً على أنها تتلقى دعما كبيرا من أسرتها وأصدقائها ومعلميها.

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