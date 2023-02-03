6 إصدارات بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تطرح رؤية إسلامية فى قضايا العصر

جدة - نرمين السيد - يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لزواره 6 إصدارات تطرح رؤية إسلامية فى العديد من القضايا التى تشغل المجتمع، مثل الاحتكار، وفوضى الإفتاء، وقضايا المرأة ومستجدات العصر، والانتحار، ومواجهة الفتنة الطائفية والإرهاب، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وتشمل الإصدارات: الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، بقلم الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق. أحكام الاحتكار فى الشريعة الإسلامية، بقلم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق. رؤية إسلامية فى قضايا العصر، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. الخوف من جائحة كورونا وأثره فى التطبيقات الفقهية، بقلم الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. قضايا مجتمعية وحلول شرعية، بقلم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق. رؤية شرعية لقضايا عصرية، بقلم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق. ويشارك الأزهر الشريف - للعام السابع على التوالى - بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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