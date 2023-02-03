جدة - نرمين السيد - ونشرت المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا للأنشطة التى شهدها جناحها بمعرض الكتاب، وزيارات مسؤولين مصريين وعرب وأجانب؛ للتعرف أكتر عن مشروعات حياة كريمة وخصوصا دورها الثقافى والتوعوى فى بناء الشخصية المصرية. وأظهرت الصور -بحسب المؤسسة- زيارة 50 فردا من أسر القرى التى تشملها حياة كريمة، وممثلة الأمم المتحدة فى مصر، التى أبدت إعجابها الشديد بتواجد جناح للمؤسسة فى المعرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلية نحل بجناح «حياة كريمة» فى معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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