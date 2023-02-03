مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى وبلجيكا التعاون فى مجال الطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال لقاء موسع للدكتور بدر عبد العاطى مع "كادرى سيمسون" المفوضة الأوروبية للطاقة، و"تينى فان دير ستراتين" وزيرة الطاقة البلجيكية، إلى جانب عدد من كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى وكبريات الشركات البلجيكية العاملة فى مجال الطاقة.
وثمنت "كادرى سيمسون" التعاون القائم مع مصر فى مجال الطاقة، والذى انعكس فى التوقيع مع مصر على مذكرتى تفاهم فى مجال الغاز والهيدروجين المتجدد، وبما يسهم فى تعزيز أمن الطاقة الأوروبى ولاسيما فى ضوء تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمن الطاقة الأوروبى وسياسات الاتحاد الأوروبى لتنويع مصادره للحصول على مصادر الطاقة من الدول الشركاء ومن بينها مصر.
وأشارت "سيمسون" إلى الاستضافة والرئاسة الناجحة لمصر لمؤتمر المناخ COP27 مؤكدة على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل البناء على نتائج شرم الشيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة والتحول الأخضر.
فى نفس السياق أكدت "فان دير ستراتين" وزيرة الطاقة البلجيكية على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية، ولاسيما فى مجال الطاقة والتى انعكست فى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء البلجيكى مبادرة المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد، خلال قمة شرم الشيخ، مشددة على تطلع لبلادها لمواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلًا عن الموقف الجغرافى المتميز القريب من أوروبا، وذات النفاذ للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.
واستعرض د بدر عبد العاطى الإمكانيات المصرية فى مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما الغاز المسال LNG، وهى الأمور التى تؤهل مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتوزيع وتداول الطاقة فى المنطقة؛ فضلاً عن آفاق التعاون المستقبلى بين الجانبين فى مجالات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة؛ وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والكهرباء.
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