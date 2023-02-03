القومى للأمومة يناقش اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن قضية حماية الأطفال من المخاطر التى قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد أعداد المستخدمين من الأطفال للإنترنت، فضلًا عن تعريضهم للخطر والاستغلال والابتزاز الإلكترونى والذى وصل فى بعض الحالات الى الانتحار.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفــال وتوفيــر سـبل التمكيــن والرعايــة وتهيئة البيئــة المحيطة بهــم لتكــون بيئــة داعمــة لهم، حيث كفــل الدســتور المصــرى للطفــل حقوقه الاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة بمــا يحميــه مــن كافــة أنــواع العنف والانتهاكات، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود المبذولة من كافة القطاعات لعمل خريطة عمل بأدوار ومسئوليات ومدة زمنية محددة، مؤكدًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتصدى لهذا التحدى بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ومن جانبها شددت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، على ضرورة مواجهة الأخطار التى تواجه الأطفال والنشء على الإنترنت فى ظل هذا التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، لافتة إلى أن هذه القضية شديدة الخطورة ولابد من العمل عليها بشكل عاجل و أكثر منهجية وتكاملية واستدامة، مع خلق بيئة داعمة لذلك، من خلال رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمى الرعاية وتعريفهم بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال من التهديدات الحديثة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن الوعى والدراية الكافية بوسائل الإبلاغ عن هذه الجرائم، والتى تتمثل فى خط نجدة الطفل 16000.

وأضافت "عثمان" أن المجلس أطلق عدة مبادرات من شأنها تعزيز التصدى للعنف ضد الأطفال بكافة صوره وأشكاله، ومنها مبادرة "أمانى دوت كوم" حيث تهدف المبادرات التى سيطلقها المجلس إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التى قد يتعرضون لها عبر الإنترنت فضلا عن أضرار الألعاب الإلكترونية والتى ستقدم محتوى توعوى للأهالى والأسر ومقدمى الرعاية فضلا عن الأطفال أنفسهم مع التوعية بإتاحة خدمة الإبلاغ عن الانتهاكات والاستغلال والابتزاز الالكترونى، مثمنة الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، إن المحتوى الحالى الذى يقدم للأطفال مختلف تماماً عن ذى قبل حيث يشهد العالم تطور هائل فى المحتوى الرقمى والقائم على عدة معايير منها الحالة النفسية والمزاجية للأطفال، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الخطة المقترحة على محاور أساسية من ضمنها محور التوعية للأطفال ومقدمى الرعاية لمناهضة كافة المخاطر والوقاية منها، بالإضافة إلى خطة لتوافر بدائل جاذبة وهادفة للأطفال تقلل من استخدامهم للإنترنت، فضلًا عن خطة للاشغال فلابد من استثمار أوقات فراغهم وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم.

وقالت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، أن هذه القضية لها مخاطر جسيمة قد تؤدى إلى هدم أسر وقيم كثيرة، وذلك فى ظل غياب دور الرعاية الأسرية للأطفال فى التوعية والتنشئة السليمة وتقديم كافة سبل الدعم والوعى للأطفال والمراهقين فى هذا السن الدقيق، مؤكدة على دور الإعلام لما له من تأثيرات كبيرة، لافتة إلى الأخبار السلبية التى قد تؤثر على نفسية الأطفال والمترددين على وسائل التواصل الاجتماعى وما يتضمنه من ظواهر سلبية كالانتحار وصنع الترندات وإبراز الجرائم، بالشكل الذى يؤثر على صحتهم النفسية، مطالبة بضرورة تطوير المناهج لتشمل استخدام الآمن للإنترنت، قائلة " أن حملات التوعية لم تقلل من هذه الأخطار فهى ما زالت متواجدة ولابد من العمل على حلها بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن إعداد دراسة مفصلة عن هذه الحوادث وأسبابها وتأثيراتها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأمن السيبرانى، أن جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت فى تصاعد الأمر الذى يدعونا إلى توحيد كافة الجهود لمجابهة هذه المخاطر فهناك جهود فردية وجب علينا توحيدها للوصول بأبنائنا إلى بر الآمان، كما قام باستعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الانترنت، قائلاً أنه ومع استخدام الأطفال المتزايد للإنترنت ظهرت الحاجة لحوكمة المخاطر التى قد يتعرض لها الأطفال فى البيئة الرقمية، مشيراً إلى أن مسودة الاســتراتيجية تهدف إلى وجود منظومــة وطنيــة متكاملــة لحمايــة أطفالنــا فــى بيئتهــم الرقميــة بشــكل يتماشــى مــع الدســتور المصــرى وأفضل الممارســات الدوليــة.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، خلال كلمتها أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، تسعى إلى بناء مصر الرقمية لتحويلها إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، كما استعرضت خطة وجهود التعاون بين الوزارة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى مجال الحماية الرقمية للطفل، موضحة أن الوزارة تنفذ العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية بما فى ذلك الأطفال والنشء على مستوى الجمهورية، مما يساهم فى دمجهم فى البيئة الرقمية بشكل آمن.

وأكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، على حرص الوزارة على تهيئة أفراد المجتمع لعملية التحول الرقمى، من خلال رفع الوعى بالمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية، وفى هذا الإطار فقد أطلقت مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت وجارى العمل على إطلاق منصتها الإلكترونية "من هنا"، بالتكامل مع المؤسسات المعنية، والمجلس القومى للطفولة والامومة، وذلك بهدف تمكين الأطفال والمراهقين من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، وبناء الوعى بالحقوق والمسؤوليات وفرص العيش والتعلم والعمل فى عالم رقمى يعمل ويبدع فيه بطرق آمنة وأخلاقية وقانونية، من خلال امتلاك الأدوات اللازمة للحماية فى عالم الانترنت الرقمى.

وفى نهاية الجلسة النقاشية توافق الحضور على مجموعة من التوصيات الهامة منها ضرورة جمع البيانات حول نسبة الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت والألعاب الإلكترونية، حسب العمر والنوع والمحافظة، وعدد ومجالات الاستخدام ونسبة الأطفال المعرضين للمخاطر ذات الصلة باستخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التعريف الجماهيرى بخط نجدة الطفل 16000 وإدخال مخاطر الإنترنت والألعاب الالكترونية ضمن مجالاته ومتابعة الشكاوى التى تصل إليه وتحليلها.

كما اتفق الحضور على إعداد خطة عمل تحدد أدوار الجهات المعنية متضمنة حملة حول المخاطر التى يتعرض لها الطفل جراء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية بحيث تتسم هذه الحملة بالاستدامة والاستمرارية وتراعى صياغة محتوى مناسب للفئات المستهدفة مع مراعاة المستوى الثقافى، فضلا عن القيام بالدراسات الميدانية لرصد هذه المخاطر ومتابعة وتقييم التدخلات للحد من هذه المخاطر على أن تستكمل بالدراسات الكيفية لتطوير هذه التدخلات، مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الشأن وتوظيف هذه الخبرات بما يتوافق مع المجتمع المصرى.