نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. مباحثات مع أذربيجان وأرمينيا ورسائل لأمريكا  

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مستهل زيارته إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذرى، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سواء على مستوى الحكومى أو القطاع الخاص، موضحاً فى هذا الصدد ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار فى مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجارى تنفيذها، أو فى من خلال الصندوق السيادى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما فى القارة الإفريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذرى إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسى بباكو، وذلك فى ثانى أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.

وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتقدم بخالص التعازى والمواساة بالنيابة عن الشعب المصرى فى ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية فى طهران، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان فى هذا الحادث الأليم الذى يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.

وتقدم الرئيس "إلهام علييف" بالامتنان للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن الترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً فى أذربيجان، وتقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وجاء فى كلمة الرئيس: بداية أود أن أعرب عن سعادتى بتواجدى اليوم فى العاصمة باكو وتشرفى بأن أكون أول رئيس لمصر يزور أذربيجان، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى شهدت مرور ثلاثين عاماً على إنشائها خلال العام الماضى 2022.

ويطيب لى أن أعرب عن إعجابى الشديد بالتقدم الحضارى والعمرانى للعاصمة باكو، والذى يعكس مدى الجدية والجهد الذى بذلته الحكومة والشعب الأذرى الصديق لتحقيق هذه الصورة المشرفة لعاصمة متحضرة ومتطورة، وأتمنى لبلدكم الصديق مزيداً من التطور والرخاء.

ولا يسعنى إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس إلهام علييف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى لمسناه منذ أن وطأت أقدامنا أرض بلدكم الصديق، حيث تم عقد المباحثات بيننا فى مناخ ودى سادته روح التفاهم والتعاون، وحرصت على تأكيد اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائى وأواصر الحوار السياسى بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

ولقد أكدت أيضاً خلال هذه المباحثات على أهمية تنشيط التبادل التجارى بين البلدين ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذى سيكون محل بحث معمق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة العام القادم 2024.

ويوم السبت الماضى، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، فى زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، بالقصر الرئاسى فى العاصمة الأرمينية ييريفان مع الرئيس "فاهاجن خاتشاتوريان"، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرمينى تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس الأرمينى فى مستهلها بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس، معرباً عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد الرئيس الأرمينى بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، فضلاً عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات فى أرمينيا فى عدد من القطاعات التى باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة، لاسيما البنية التحتية والنقل.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرمينى "نيكول باشينيان".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "باشينيان" أعرب عن سعادته بزيارة الرئيس لأرمينيا للمرة الأولى، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر فى ضوء محورية دورها فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة فى التعامل مع التحديات المعقدة فى محيطها الإقليمى المضطرب.

كما أشاد رئيس وزراء أرمينيا بالعلاقات التاريخية والخاصة التى طالما ربطت بين البلدين الصديقين، وبالزخم الذى شهدته تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتى كان آخرها مشاركة الرئيس الأرمينى فى القمة العالمية للمناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه الشكر لرئيس وزراء أرمينيا على حفاوة الاستقبال، معرباً عن السعادة لزيارة أرمينيا والاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات، خاصةً فى ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين، ومشيداً بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، وما تحقق من تطور كبير فى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية فى ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

ويوم الإثنين الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك دانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكى، ناقلاً تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

ونقل "بلينكن" إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكى، مؤكداً أنه فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، فإن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعى المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية، حيث شدد الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فورى فى إطار المسارين السياسى والأمنى لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أى إجراءات أحادية من الطرفين، مؤكداً موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية فى المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأربعاء الماضى ـ الفريق "حنن ولد سيدى" وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى السفير سيدى محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما فى المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما فى ضوء دور موريتانيا المهم فى مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتانى رسالة خطية إلى الرئيس من الرئيس الموريتانى "محمد ولد الغزوانى"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها فى مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب، فى ضوء التقدير الذى توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.