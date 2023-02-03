جناح «حكماء المسلمين» يعرض «من دفاترى القديمة» لشيخ الأزهر بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب "من دفاترى القديمة"، بقلم الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يتناول كلمات وأجوبة مختصرة، نشرت معظمها فى جريدة الأهرام فى صفحتها الدينية.





وتتعلق الكلمات والأجوبة بالفترة الزمنية من عام 1995 حتى 2003، وتناولت العديد من القضايا الاجتماعية والدينية مما كانت تعج به ساحة المجتمع المصرى فى تلك الفترة، وكانت تمثل هموما حقيقية عاشها المجتمع فى ذلك الحين، وتأثر بها الناس فى حياتهم العامة والخاصة.

وأشار الإمام الأكبر - وفق بيان اليوم- فى طليعة كتابه إلى أن هذه الإجابات وتوجهها صوب الموضوع بغير مقدمات ولا تمهيدات - جاءت بعد طول بحث وتنقيب فى تراثنا "العظيم" المرتكز على كنوز النقل والعقل والذوق، وأن الحقائق التى حملتها هذه الإجابات جاءت كلها من كنوز هذا "الثراث".

وأشار الإمام الطيب إلى أن الدرس الذى يجب استخلاصه هنا هو أن هذا الثراث: بثوابته ومتغيراته يمثل المرجع والمآل والظهير الذى تستند إليه الأمة الإسلامية فى تطورها ورقيها، وأن ميزة هذا التراث، التى لا يتفطن لها كثير من المتحاملين عليه وعلى "ضرورته" وضرورة الاستضاءة بنوره فى مسيرة الأمة ونهضتها - نابعة من طبيعة "الإسلام" ذاته، ومن خصيصته التى يتفرد بها وهى أنه دين صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا مفر من أن يشتمل على ثوابت خالدة تمثل أصول هذا الدين وقواطعه الخالدة التى تقبل التطبيق النظرى والعملى فى عصر حرب الكواكب كما كانت تقبله فى عصر نزول القرآن الكريم وعهد النبى سواء بسواء.

ونبه شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين على أن أى عبث فى هذه الثوابت بإلغائها أو تغييرها أو استبدالها هو عبث بمتن "الدين" نفسه، والتفاف على ذاتياته ومقوماته، وتهيئة لذوبانه فى غيره أيا كان هذا الغير، وهذه الثوابت هى عنوان وجوده ومفهومه الذى يصدق عليه، ومعظمها فى باب العقائد والعبادات، وأحكام الأسرة، وقليل منها يتعلق بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وكلها مما لا يتأثر بتقلبات الزمان ولا تنقلات المكان من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أنه عادة ما يمثل لهذا النوع الأول من ثوابت الدين بأركان الإسلام الخمسة، وما علم من الدين بالضرورة، أو ما ثبت بدليل قطعى من المحرمات وأمهات الأخلاق وأصولها، وما جاء من ذلك فى أمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث أو أمور الاقتصاد والاجتماع والحدود، وغير ذلك، وعلى العكس من ذلك تأتى النصوص فى مجال شئون الحياة اليومية المتغيرة من زمن لزمن ومن مكان لآخر تأتى نصوصا مرنة متغيرة، تتغير معها "الفتوى" وتتبدل حسب الواقع الذى لا يكف عن التبدل والصيرورة إلا ريثما يتحول إلى شأن آخر ودواع أخرى تحتاج إلى "فتوى" جديدة قد تلتقى مع الفتاوى السابقة على نحو من الأنحاء أو تتقاطع معها جزئيا أو كليا.

ويؤكد الإمام الطيب أنه بهذين الجناحين: جناح الثوابت وجناح المتغيرات تمكنت شريعة الإسلام، وبعد ثمانين عاما فقط، من تمام نزول القرآن الكريم، وانتقال النبى ﷺ إلى الرفيق الأعلى، تمكنت شريعة الإسلام من قيادة أوروبا وآسيا وتوجيه شعوبها صوب العلم والمعرفة، وعرفت هذه الشعوب، ولأول مرة فى التاريخ، معنى "المساواة" بين الناس فى الحقوق والواجبات، وقيمة العدل فى الحكم، والتعاون فى المعاملات، وبنصوص صريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم وسيرة أصحابه وأتباعه.

ويقرر الإمام الطيب فى كتابه أن هذا «التراث» بثوابته ومتغيراته يعود اليوم ليمثل «شرطا» ضروريا لنهضة العرب والمسلمين نهضة تحاكى أنموذجها الحضارى الذى انبثق شعاعه من الجزيرة العربية، وأنقذ الإنسانية شرقا وغربا، وتحتاجه البشرية اليوم احتياج المريض إلى العلاج.

ويشتمل الكتاب على المباحث التالية: طليعة الكتاب، فى السيرة الذاتية، التكوين، فضيلة «المفتى الطيب»، فى العقيدة، فى الشريعة، الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة والصدقة، الصوم، مفسدات الصوم، من فقه الصيام، سلوكيات مرفوضة: (1) التناوم فى العمل، سلوكيات مرفوضة (2) الغضب والضيق، سلوكيات مرفوضة (3) عقوق الآباء للأبناء، من فقه الصيام، الحج والعمرة مفتى الجمهورية: وقفة عرفات.. مؤتمر سنوى للمسلمين، الأيمان والنذور وما يتعلق بها، فتاوى الخطبة والنكاح والطلاق والنفقة، الخلع، المعاملات، المواريث والوصايا، فى السلوك والتربية، عن المرأة، باب فى فتاوى فقهية وفكرية ومجتمعية عصرية، الباب الجامع.