مشاركة مدبولى فى قمة داكار للتمويل تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان نيابة عن الرئيس.. مدبولى يُلقى كلمة أمام قمة داكار للتمويل بالسنغال، قالت صحيفة الأخبار ألقى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى إفريقيا" التى يحضرها على رأس وفد رسمى يضم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومُمثلى مجموعة من الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية.

ونقلت الصحيفة عن مصطفى مدبولى قوله:" أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والذى حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركة سيادته فى القمة".

وتابع: أؤكد تطلع مصر لرئاسة "لجنة توجيه النيباد" على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذى تقوم به الوكالة على الصعيد الدولى؛ للتعريف بأولويات التنمية فى أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، من أجل تحقيق أهداف أجندة الت نمية الأفريقية 2063.

وفيما يتعلق بملف التعليم، وتحت عنوان «التعليم» تتسلم كشوف الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم، قالت صحيفة الأخبار، أعلن رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسلمت كشوف الناجحين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم من جهاز التنظيم والإدارة، تمهيدًا لتلقيهم دورة تدريبية فى الجامعات، قبل توقيع عقود تعيينهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أوضح ـــ خلال مؤتمر صحفى أمس ــ أن الناجحين من المعلمين فى المسابقة سوف يلتحقون بالعمل فى المدارس، بعد الأسبوع الأول من الدراسة مباشرة فور انتهاء تدريبهم.

ونبه الوزير إلى أنه سيتم نشر نموذج لامتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة، بشقيها المقالى والموضوعى، لتمنح الطلاب طمأنينة وعدم رهبة من الامتحانات.. وبالنسبة لامتحانات الشهر فى الفصل الدراسى الثانى، قال إنه سيتم ترحيل امتحان فبراير ليعقد فى أول مارس يليه امتحان أبريل ليناسب توقيت بدء الدراسة بالفصل الثانى.

وخارجيا، وتحت عنوان مباحثات مصرية - إيطالية حول الملفات الإقليمية والدولية والهجرة غير الشرعية، قالت صحيفة المصرى اليوم بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى، ستيفانيا كراكسى، أمس، ونائبها خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، سبل دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية قوله، إن اللقاء تناول التأكيد على تاريخية وعمق العلاقات المصرية الإيطالية إذ حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافى المشترك للبلدين والتواصل الشعبى الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة وكون منطقة البحر المتوسط تعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأضاف أن «شكري» أكد على أهمية البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين فى مصر وإيطاليا، وفى مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى مصر ولقاؤها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تأكيد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التى توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر فى شتى المجالات فى ضوء الصداقة التى تجمع البلدين.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية بنيويورك، قالت صحيفة الجمهورية تسلم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمس الرئاسة الدورية للمجموعة الأفريقية فى نيويورك لشهر فبراير 2023 فى أعقاب انتهاء الرئاسة السنغالية للمجموعة عن شهر يناير 2023.

ونقلت الصحيفة عن السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، قوله، إن رئاسة مصر للمجموعة تأتى فى إطار الدور الفاعل الذى تقوم به مصر على صعيد دعم وتعزيز تواجد وتفاعل القارة الأفريقية فى مختلف مجالات عمل الأمم المتحدة، والدفع بمصالح القارة وشعوبها ولاسيما فى الموضوعات ذات الأولوية وفى مقدمتها حفظ وبناء السلام والتنمية ومواجهة تغير المناخ وغيرها.

وأوضح المندوب الدائم، أن المجموعة الأفريقية أمامها عدد من الالتزامات الرئيسية خلال الفترة القادمة، حيث يشهد شهر فبراير عدداً من الاجتماعات فى إطار المسارات التفاوضية المختلفة بالأمم المتحدة، بما فى ذلك قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى حول الجاهزية لمواجهة الأوبئة وغيرها.

واقتصاديا، وتحت عنوان قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بــ 802 مليون دولار، قالت صحيفة المصرى اليوم أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضى سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة محققة أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بــ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذى سجله أغسطس الماضى بفارق 564 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الهيئة أشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير الماضى شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 21,5٪، كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 123,5 مليون طن بزيادة 16,3 % .

وما زلنا فى الشأن الاقتصادى، حيث قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «المركزى» يثبت سعر الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16٫25% و17٫25% و16٫75% على التوالى، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16٫75%.

وبحسب الصحيفة، فإن بيانات للجنة السياسة النقدية بالبنك، أوضح أنها قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأكدت أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومازلنا فى الشأن الاقصتادى، وتحت عنوان القباج: 385 مليار جنيه "تكلفة التطرف والإرهاب فى مصر"، قالت صحيفة الجمهورية فى إطار فعالياته فى يومه التاسع يتصدر احتفاء معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الــ 54 بمرور 200 عام على ميلاد على باشاب مبارك فى قاعة صلاح جاهين وتم تنظيم ندوة ضمن محور شخصيتى حول "كامل كيلانى"، وناقش الصالون الثقافى ندوة حول الأمن السيبرانى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكتاب"الإعلام القومى لتنظيم الاتصالات"، وكتاب "الإعلام والمنصات الرقمية" وفى جلسة نقاشية هامة ثمرة تعاون 18 شهرا بين وزارة التضامن الاجتماعى، والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نتائج المشروع البحثى "تكلفة التطرف والإرهاب فى مصر فى ثلاثة عقود» بحضور أعضاء المركز المصرى للفكر والدراسات ونخبة من الخبراء المتخصصين.

وأشارت الوزيرة إلى أن البحث تميز بعدة أمور أهمها تناول قضايا التطرف والإرهاب من منظور شامل ومتعدد الأبعاد «الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية»، على اعتبار أن الإرهاب المادى يبدأ بالعنف الفكرى والتشدد ثم يتمدد فى جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والمجتمع، كما رصد التكاليف الاقتصادية الباهظة التى تكبدتها الدولة المصرية جراء الهجمات الإرهابية، وانعكاسها بشكل مباشر على إهدار موارد الدولة البشرية والمادية وبشكل غير مباشر على النمو والتنمية الاقتصادية من خلال التأثير التتابعى المضاعف، ويؤثر الإرهاب أيضًا على موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال التأثيرات على قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة.

وأشارت إلى أن البحث يقدر إجمالى التكاليف التى تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر فى قطاع السياحة خلال الفترة من 2001 ـــ 2018 بما يقرب من ۲۰۸ مليارات دولار، كما يقدر البحث التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلى بـ 385 مليار جنيه فى الفترة من 2011-2016.

وعربيا، وتحت عنوان مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وكنيسة فى القدس، قالت صحيفة الأهرام اقتحم عشرات المستوطنين، أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فى الوقت الذى هاجم فيه مستوطن كنيسة «حبس المسيح» فى البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية فلسطينية قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

وقالت محافظة القدس، إن مستوطنا اقتحم مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، وأضافت أن الحارس الموجود فى المكان تصدى للمستوطن.