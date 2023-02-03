أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يتصدر احتفاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بمرور 200 عام على ميلاد علي باشا مبارك، فعاليات "اليوم التاسع" للمعرض، والذي تم افتتاحه يوم 25 يناير الماضي ويستمر حتى 6 فبراير الجاري.

قنا

تتواصل فعاليات القافلة الطبية التى تنظمها مشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في مركز قفط بقنا.

نيويورك

تُقيم هيئة الأمم المتحدة، فعالية بمقرها في نيويورك بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان؛ لبحث الضغوط المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية وآثارها على صحة ورفاه البشر وما يمكن أن ينجم عنها من تفاقم انعدام المساواة إذا لم تُعالج بشكل عاجل، وتركز الفعالية على أهمية التعاون لتحقيق السلام والمساواة بين الجنسين وتعزيز الصحة النفسية ورفاه البشر والحفاظ على البيئة.

كييف

تُعقد القمة الرابعة والعشرون بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا وطريق أوكرانيا إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي.

القاهرة

يعود البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قيادة الفريق مجددا بعد رحيله عن النادي.

القاهرة

يواجه لاعب منتخب مصر للتنس عمرو السيد نظيره من باراجواي هيرناندو جوزيه في الجولة الفاصلة للبقاء بالمجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز للتنس المقرر إقامتها على ملاعب نادي الجزيرة.. كما يواجه محمد صفوت دانييل فاليجو في اللقاء الفردي الثاني.