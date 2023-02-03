طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 18 10 العاصمة الإدارية 18 9 6 أكتوبر 18 9 بنهـا 18 10 دمنهور 18 10 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 11 المنصورة 18 9 الزقازيق 19 10 شبين الكوم 18 10 طنطا 18 11 دمياط 18 11 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 9 السويس 18 10 العريش 17 10 رفح 17 9 رأس سدر 20 11 نخل 16 5 كاترين 12 3 الطور 20 11 طابا 20 11 شرم الشيخ 22 13 الإسكندرية 17 11 العلمين الجديدة 17 10 مطروح 16 10 السلوم 16 9 سيوة 16 4 رأس غارب 20 11 الغردقة 20 11 سفاجا 21 12 مرسى علم 22 12 شلاتين 24 14 حلايب 21 14 أبو رماد 22 15 رأس حدربة 23 14 الفيوم 19 8 بني سويف 19 8 المنيا 18 5 أسيوط 18 6 سوهاج 19 7 قنا 19 8 الأقصر 19 8 أسوان 22 10 الوادي الجديد 18 7 أبوسمبل 20 9

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