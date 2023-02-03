معرض الكتاب 2023.. الأزهر يفند شبهات «الإسراء والمعراج»

جدة - نرمين السيد - نُظِّمَت الندوة بعنوان "الإسراء والمعراج الظاهرة الربانية"، وحاضر فيها حسن الشافعى عضو هيئة كبار العلماء، و أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، وأدار الندوة سعد المطعنى رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق.

يأتى ذلك فى إطار اضطلاع الأزهر الشريف بصفتها المؤسسة الدينية الإسلامية الأكبر فى العالم، بدوره فى الاتصدى للشبهات المثارة حول الإسلام، والتى منها حملات التشكيك فى هذه المعجزة الكبرى.

وقال حسن الشافعى إن الإسراء والمعراج هى تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بهما واجب لأنهما ثابتان بالكتاب والسنة، مضيفا أنها جزء من العقيدة والعقيدة الإسلامية تمتاز بالوضوح والبساطة، وليس فيها أى صعوبات أو عنت، وكل ما علينا فقط هو التسليم والإيمان التام بما أخبرنا به الله تعالى من أمور غيبية لن يكون بمقدور عقولنا أن تستوعبها، خاصة فى ظل ما نشهده فى العصر الحالى من حملات للتشكيك فى الكثير من الثوابت والمعجزات بحجة أن العقل لا يقبلها، رغم كذب تلك الحجة وتفنيدها عدة مرات، بعد أن أثبت العلم الحديث اختراع الكثير من الأجهزة التى لم يكن العقل يتصورها فى الماضى.

وأضاف أن السبيل الوحيد لإدراك حقائق الغيب هو الوحى الإلهى، والاعتماد على العقل وحده لن يفيد، مؤكدا أن العوالم ثلاث، وهى عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت، وعقلنا البشرى قادر فقط على إدراك عالم الملك الذى نعيش فيه، أما العالمين الآخرين فهما بعيدان كل البعد عنا، وأننا مأمورين بالإيمان بها دون أن نرهق أنفسنا فيما هو خارج حدود عقولنا.

بدوره، قال أحمد معبد أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن والسنة ولا مجال للتشكيك أو الضرب فيهما، مشيرا إلى أن من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.