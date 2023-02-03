موعد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023

جدة - نرمين السيد - تبدأ، غدًا السبت، فعاليات مسابقة القرآن الكريم العالمية فى نسختها الـ 29، والتي اضطلعت بتنظيمها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023

ووفقًا لبيان أصدرته الوزارة، أمس الخميس، قال المدرس بجامعة الملك فيصل بدولة تشاد أبو بكر ولر مدو، إن مصر دولة عريقة وقبلة العلم والعلماء، ودائما ما تأتي بالجديد في كل دورة من دورات المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف، ما جعل هذه المسابقة متفردة عن بقية المسابقات الدولية، باحتوائها على أفرع جديدة، ومنها فرع الأسر القرآنية، وأصحاب الصوت الحسن إضافة إلى فهم مقاصد القرآن الكريم، مما جعلها أم المسابقات.

وعبر عن عظيم الشرف بانضمامه لمحكمي المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مشيرا إلى أنها بهذا المستوى المرتفع لأنها تقام بالبلد الذي يأتي منه دائمًا ما يصلح الإسلام والمسلمين، سائلا الله "تبارك وتعالى" أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا والذين كانوا سدًّا منيعًا وحصنًا حصينًا لئلا نكتوي في إفريقيا بنار الإرهاب والتطرف.

وكذلك عبر المتسابقون عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، مؤكدين أن مصر ترعى القرآن الكريم وأهله، وعلى أرض مصر ونيلها أعذب الأصوات وأنداها وأتقنها قراءة للقرآن الكريم، سائلين الله "عز وجل" أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.