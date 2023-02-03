موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - معرض الكتاب 2023
وكانت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب فى الفعاليات التثقيفية للطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين.
وأقيمت الفعالية التثقيفية السابعة للطفل، وكانت بعنوان: "الطيور والحشرات والزواحف"، والصادر ضمن سلسلة رؤية للنشء، بمشاركة الكاتبة الكبيرة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، وعدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين فى إصدارات سلسلة "رؤية" للنشء ومجلة الفردوس التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
فيما قالت هدى حميد، مساعد مدير عام المكتب الإعلامى بالوزارة، ومنسق مبادرة "حق الطفل" إن برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل يحظى بعناية بالغة من وزارة الأوقاف المصرية فى إطار الاهتمام بالأطفال من الناحية التثقيفية، من خلال تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة "رؤية" للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، موضحة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها نظرًا لنجاحها المبهر لبرنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل والذى ينهل منه النشء الصفات والقيم السلوكية، ويسهم فى بناء وعى الأطفال وينمى لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.
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