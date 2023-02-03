موضوع خطبة الجمعة اليوم

وكانت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب فى الفعاليات التثقيفية ‏للطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة ‏والخمسين.

وأقيمت الفعالية التثقيفية السابعة للطفل، وكانت بعنوان: "الطيور والحشرات والزواحف"، والصادر ضمن سلسلة رؤية للنشء، بمشاركة الكاتبة الكبيرة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، ‏وعدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين فى إصدارات سلسلة "رؤية" ‏للنشء ومجلة الفردوس التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

فيما قالت هدى حميد، مساعد مدير عام المكتب ‏الإعلامى بالوزارة، ومنسق مبادرة "حق الطفل" إن برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل يحظى بعناية بالغة من وزارة الأوقاف المصرية فى إطار الاهتمام بالأطفال من الناحية التثقيفية، من خلال ‏تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة "رؤية" للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من ‏مجلة الفردوس، موضحة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها نظرًا لنجاحها المبهر لبرنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل والذى ينهل منه النشء الصفات والقيم السلوكية، ويسهم فى بناء وعى الأطفال وينمى ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.