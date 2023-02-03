محافظ الوادى الجديد يشدد على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الوادى الجديد -خلال تفقده مساء اليوم الخميس- فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، التابعة لوزارة التموين- إن هناك توافرا لكل السلع الموجودة بالشركة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالقرى، فضلا عن توفير اللحوم الطازجة والخضروات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وفى شأن آخر، وجه محافظ الوادى الجديد، بدراسة إنشاء محطة معالجة ثلاثية لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى إقامة غابة شجرية بمركز بلاط.

وكلف المحافظ -خلال جولته التفقدية بمركز بلاط لمتابعة أعمال تطهير وتوسعة بركة الصرف الصحى- الوحدة المحلية بتدبير عدد معدات وحفارات إضافية لسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة، والحد من مخاطر زيادة منسوب المياه واستغلال مياه الصرف المهدرة.

ووجه المحافظ، باستكمال الخدمات بالممشى السياحى بالمدينة، وتوفير مقاعد لرواد الممشى، وإقامة أكشاك وطرحها كمشروعات للشباب، وزراعة أشجار مثمرة ونخيل؛ تضفى مظهرا حضاريا بطول الممشى.