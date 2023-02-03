تألق متسابقة "الدوم" أفنان جمال.. ومحمد عبد الرحمن يعلق: تستحقين المفتاح الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 فبراير 2023 12:30 صباحاً - تألقت المتسابقة أفنان جمال خلال المرحلة الثانية من مسابقة برنامج الدوم في موسمه الثاني، واستطاعت أن تحصل علي مفتاحين أخضر من الإعلامي محمد عبد الرحمن والإعلامية ريهام السهلي، بينما أعطاها الإعلامي محمد سعيد محفوظ المفتاح الذهبي، وعلق عبد الرحمن عليها قائلا: "أنتي تستحقين المفتاح الأخضر".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.