الأرصاد تعلن تعرض مصر لتقلبات جوية كبيرة بداية من الأحد القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 11:25 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من التقلبات الجوية بسبب وجود امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر في السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري.

وحذرت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من تقلبات جوية كبيرة ونشاط للرياح والرمال بداية من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أن درجات الحرارة عادت للأحوال الشتوية.

تابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة يوم الأحد المقبل القاهرة العظمى 18 درجة والإثنين 17 درجة بينما الصغرى تتراوح بين 9 و 10 درجات.