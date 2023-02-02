إنشاء شبكة صرف صحى للتجمع التنموى «طويل الحامض» بوسط سيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل - فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أنه يجرى إنشاء شبكة الصرف الصحى لمنازل المرحلة الثانية بتجمع "طويل الحامض"، كما تم تسليم المرحلة الأولى بتسليم قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 مترا كامل التشطيب.

بدوره، أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن التجمعات التنموية الزراعية تعد أحد المشاريع التى تميزت بها محافظة شمال سيناء، ويتم من خلالها توفير منزل ريفى وخمسة أفدنة لكل شخص، حيث يتم إنشاء 10 تجمعات تنموية فى منطقة وسط سيناء بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة وتم تسليمها للمنتفعين.

وأوضح أن مشروع التجمعات التنموية الزراعية فى سيناء يعمل على دمج مواطنى سيناء بمواطنى الدلتا والوادى بهدف نقل خبرة المزارعين فى الدلتا والوادى إلى سيناء بالعمل على الزراعة طوال العام وتوفير العديد من المحاصيل الزراعية التى تنتجها سيناء بغزارة، خاصة مع توفير الأرض المرفقة بالكامل بوصلات المياه، كما تهدف التجمعات التنموية إلى توطين 3 ملايين مواطن فى شمال سيناء.