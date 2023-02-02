جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل - فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أنه يجرى إنشاء شبكة الصرف الصحى لمنازل المرحلة الثانية بتجمع "طويل الحامض"، كما تم تسليم المرحلة الأولى بتسليم قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 مترا كامل التشطيب.
بدوره، أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن التجمعات التنموية الزراعية تعد أحد المشاريع التى تميزت بها محافظة شمال سيناء، ويتم من خلالها توفير منزل ريفى وخمسة أفدنة لكل شخص، حيث يتم إنشاء 10 تجمعات تنموية فى منطقة وسط سيناء بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة وتم تسليمها للمنتفعين.
وأوضح أن مشروع التجمعات التنموية الزراعية فى سيناء يعمل على دمج مواطنى سيناء بمواطنى الدلتا والوادى بهدف نقل خبرة المزارعين فى الدلتا والوادى إلى سيناء بالعمل على الزراعة طوال العام وتوفير العديد من المحاصيل الزراعية التى تنتجها سيناء بغزارة، خاصة مع توفير الأرض المرفقة بالكامل بوصلات المياه، كما تهدف التجمعات التنموية إلى توطين 3 ملايين مواطن فى شمال سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء شبكة صرف صحى للتجمع التنموى «طويل الحامض» بوسط سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.