وزير التربية والتعليم يتسلم من «التنظيم والإدارة» نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - تسلم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين "رياض أطفال ومعلم فصل" التى نفذها الجهاز.





ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر والتقدير للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة والجهود المبذولة بشكل يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، بما يسهم فى اختيار أفضل العناصر المتقدمة للمسابقة، ووجه الجهات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة بشأن تدريب الناجحين فى المسابقة، واستيفاء مسوغات التعاقد.

بدوره، وجه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على توجيهه بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

واستعرض رئيس الجهاز أعداد الناجحين فى مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين "رياض أطفال ومعلم فصل" والتى بلغت 28176 متقدما بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألف، حيث تقدم عدد 140825 متقدما موزعين على 3 مسابقات وهى "مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال"، انطبقت الشروط مبدئيا على 101771 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإليكترونى 94961 متقدما، نجح منهم 28176 متقدما، موزعين على 14530 معلم مساعد فصل، و13646 معلم مساعد رياض أطفال.

وأوضح أن عملية اختبار المتقدمين للامتحان وعددهم 94961 متقدما تمت فى 75 يوم عمل "امتحان" بواقع 1125 ساعة امتحان، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقديم فى المسابقة فى الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، كما نفذ الجهاز أعمال الاختبار الإليكترونى بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لافتا إلى أن المسابقة تم تنفيذها وفقا للمحافظة لاستهداف نسب العجز فى المعلمين بالمحافظات.