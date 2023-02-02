سياتل ساوندرز الأمريكى يصل المغرب لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:28 مساءً - وصلت بعثة فريق سياتل ساوندرز الأمريكى الى مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربي، للمشاركة في النسخة 19 من منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب في الفترة المقامة حالياً، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

ويلتقى الأهلى مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) مساء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

ويدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة الأهلي أمام سياتل الإمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل بربع نهائي في كأس العالم الأندية المقام بالمغرب.

يعاون تايلور في إدارة مباراة الأهلي كلا من الإنجليزيين غاري بيسويك وآدم نون، والحكم الرابع نينغ ماجستير، وحكم الفيديو المساعد جيروم بريسارد من فرنسا وماسيمليانو إيراتي من إيطاليا مساعد حكم فيديو، والمغربي رضوان و مقران جوراي.

وواصل الأهلي أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثامنة بالبطولة، والتي افتتحت أمس في مدينة طنجة المغربية بلقاء الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي بالدور التمهيدي منذ بداية مشاركاته عام 2005. وواصل الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في البطولة برصيد 19 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني ومونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل منهما. كما احتل الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسباني برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.

سياتل الأمريكي

سياتل الأمريكي

سياتل الأمريكي